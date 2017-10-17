 رئيس هيئة الطيران المدني: المرأة السعودية أثبتت نجاحها في قطاع الطيران المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الطيران المدني: المرأة السعودية أثبتت نجاحها في قطاع الطيران المدني

رئيس هيئة الطيران المدني: المرأة السعودية أثبتت نجاحها في قطاع الطيران المدني
المناطق_الرياض

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في العمل في مجالات الطيران المدني، مشيراً إلى أنها استطاعت توظيف إمكانياتها وقدراتها العالية وحرصها على النجاح، في هذا المجال متعدد المهام والمسؤوليات والتخصصات.

ولفت الانتباه خلال لقاء معاليه مع منسوبي الهيئة بحضور مساعدي الرئيس ومدراء العموم، اليوم، إلى دورها الرئيس الذي باتت تضطلع به فيما يتعلق بإجراءات الترخيص لشركات الطيران أو العاملين فيها وغيرها، منوهاً بقدرة فتيات الوطن على القيام بالكثير من الأعمال المختلفة في قطاع الطيران المدني، مشدّداً على حرص الهيئة في أن تأخذ المرأة دوراً بارزاً في خدمة وتنمية الوطن من خلالها، وأن تسهم في لعب دور حيوي مهم في مستقبل المملكة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى برامج الهيئة التطويرية المعنية بتعزيز قدرات منسوبي الهيئة من الجنسين، وتأهيلهم بالشكل السليم لممارسة أعمالهم على أكمل وجه، وبما يدفعهم للوصول إلى مناصب قيادية داخل الهيئة، لافتاً النظر إلى ضرورة استشعار العاملين هذا الأمر، والاستفادة من تلك البرامج التي تعود عليهم بالنفع عملياً، لاسيما وأنها وضعت وأعدت وفق أعلى المعايير الدولية.

وسلّط التميمي الضوء على خطة الهيئة العامة للطيران المدني، التي تفصل بين الجانب التشريعي والتشغيلي، حيث ستصبح الهيئة مشرعة فقط للجانب المتعلق بالطيران المدني، في حين سيكون الجانب التشغيلي مستقل عنها.

وشدّد على حرص الهيئة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لذا يجب توفير أفضل بيئة للعمل والإنجاز داخل الهيئة.

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