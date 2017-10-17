النفيعي يتفقد عدد من مدارس الطائف

واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي جولاته التفقدية للعديد من المدارس للوقوف على سير الدراسة بها . وتركزت جولته على عددا من المدارس الاهلية برفقة مدير مكتب التعليم الاهلي والاجنبي الاستاذ محمد بن سعد البقمي حيث زار مدرسة الخليل بن احمد الابتدائية الاهليه واطلع على عدد من المبادرات التي تسعى المدرسة لتطبيقها وتدشينه مبادرة الفطور الصحي المتكامل “وجبتي” وهي عبارة عن وجبة غذائية متكاملة تستهدف طلاب الصف الاول الابتدائي ويتم اختيارها الكترونياً عن طريق برنامج الكتروني تحدد من خلاله الوجبات التي يرغب الطالب في الحصول عليها ثم يتم بعد ذلك تجهيزها من قبل مختصين في المدرسة وفقا للرغبات المدخلة وبرقم كود معين . كما زار النفيعي الطلاب في فصولهم الدراسية. كذلك وقف النفيعي على سير الدراسة بمدرسة الخليل بن احمد المتوسطة الاهلية والتقى الطلاب في فصولهم الدراسية كما شاهد ورشة الخط العربي والتي تقدم من المدرسة كمبادرة لتحسين مهارات الطلاب في الخط العربي ، وواصل المدير العام للتعليم جولته التفقدية للمدارس الاهلية بزيارة مدرسة المعالي الابتدائية الاهلية وتجول داخل الفصول الدراسية والتقى بالطلاب والمعلمين ، كما اطلع على العديد من المبادرات التي تقوم المدرسة بتنفيذها للطلاب ، واشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود تلك المدارس تجاه الطلاب وما تقوم به من دور فاعل لتقديم خدمة تربوية وتعليمية ملائمة للطلاب متمنيا المزيد من الابداع والتألق.