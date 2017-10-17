لجنة صديق مسن تحتفل باليوم العالمي للمسنين

نظمت لجنة صديق مسن التابعة للقسم النسائي بدار الرعاية الاجتماعية في الدمام حفل بمناسبة يوم المسن العالمي واليوم الوطني برعاية كريمة من مجموعة العامودي القابضة إذ شارك في تنظيمه كلاً من عضوات ومتطوعات لجنة صديق مسن وذلك بدعوة مقيمات الدار ومقيمات مستشفى الظهران العام في إستراحة زمن الطيبين بحي الفرسان بالدمام ، وتضمن الحفل عدة فقرات بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الملكي ، ثم ألقت مالكة اللجنة الأخصائية الاجتماعية فضيلة آل سلمان كلمة ذكرت فيها إن هذا اليوم أحد الأيام العالمية وهو مناسبة سنوية يتم إحياؤها في الأول من أكتوبر في كل عام ليتم توضيح أهمية المسنين وحقوقهم وكرامتهم وبذل كل مابوسعنا اتجاههم ، تلتها إلقاء كلمة توعوية للمحاضرة حياة آدم بعنوان ( الإفادة من مواهب المسنين )

ثم ألقت مدربة الصحة العامة لتبني أسلوب العيش الصحي الدكتورة سارة شريدة العميري محاضرة بعنوان ( التغذية العلاجية لكبار السن) حيث ذكرت إن هذا اليوم يهدف إلى تذكير الناس باحتياجات المسنين وواجباتهم تجاههم، وتدريب موظفين في مجال رعاية المسنين ، كما هو تشجيع الأطباء على التخصص في مجال طب الشيخوخة. وأيضاً توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم مثل التوعية بأهمية الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمسنين.

وحث المنظمات غير الحكومية للاهتمام بهم. وإلقاء المحاضرات وكتابة المقالات لتوعية الناس (مهنيين وغير مهنيين) بالتغيرات الجسدية والنفسية الطبيعية التي تحدث مع التقدم بالسن والأمراض الجسدية والنفسية التي يصاب المسنون بها اكثر من غيرهم من باقي الفئات العمرية المختلفة. والعمل على تنظيم المؤتمرات وورشات العمل في هذا المجال.

وأختتم الحفل بكلمة لرئيسة لجنة صديق مسن الأخصائية الاجتماعية / هيفاء الطويل حيث صرحت إن اليوم العالمي للمسن يأتي كل عام لنجدد التزامنا تجاههم ولنذكر مناقبهم وان نقدم لهم جميع التسهيلات ليحيوا ويقضوا شيخوخه ممتعه متفائله معطاءه. فشكرا لكل من قاس بمقياس العقل وساهم بالإعداد لمرحله عمريه سيقبل عليها باذن الله ووعي حديث رسولنا الامين صلى الله عليه وسلم-: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا).

وتخلل البرنامج عدة أركان : منها ركن تجميلي خاص لكبار السن ، ركن المخبوزات ، وركن الأكلات الشعبية ، وأيضاً ركن الحناء .

وأختتم الحفل بتكريم الداعمين والمساهمين من قبل مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام الأستاذ فهد بن راشد العميرة ورئيسة القسم النسائي الأستاذة حنان بنت معيض حصوصه.