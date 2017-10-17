عمل الرياض يقبض على 16 وافداً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض، الضبط الإداري، قوة الضبط الميداني حملة تفتيشية استهدفت أحد الأسواق جنوب الرياض، للتأكد من الالتزام بقرارات تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتنظيم سوق العمل. وأسفرت الحملة عن القبض على 15 وافداً تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم وتطبيق الجزاءات بحق القائمين على هذه المحلات لمخالفتهم للقرارات الوزارية بهذا الخصوص.

من جهة أخرى نفذ مفتشو مكتب عمل محافظة الأفلاج بمشاركة الجهات الشريكة حملة تفتيشية على عدد من محلات الاتصالات بالمحافظة، للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وقصر العمل فيها على السعوديين، وتم القبض على أحد الوافدين الذي كان يبيع أجهزة الجوال وملحقاتها من سيارته الخاصة في مواقف إحدى المجمعات.

وأوضح مدير مكتب العمل بالأفلاج محمد الحبشان أنه تم إحالة الوافد للجهات المختصة لتطبيق العقوبات التي تنص عليها الأنظمة في مثل هذه الحالات، داعيا أصحاب العمل والمنشآت إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة ومشددا على أن الوزارة لن تتهاون أمام أي مخالفة يتم ضبطها