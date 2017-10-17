 نشاط الطالبات يعقد ورشة تحكيم للمشروع الوزاري المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الحادي عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نشاط الطالبات يعقد ورشة تحكيم للمشروع الوزاري المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الحادي عشر

نشاط الطالبات يعقد ورشة تحكيم للمشروع الوزاري المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الحادي عشر
المناطق_منى الريس
استعدادا للتصفية المحلية للمشروع الوزاري المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الحادي عشر  عقدت الإدارة العامة للتعليم بتبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات صباح اليوم الاثنين الموافق 1439/1/26وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح وحضور منسقة المشروع أ.فاطمة العتيبي ورشة تحكيم للأبحاث المشاركة من مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي بلغ عددها 48 بحثا علميا .
وقد قامت بأعمال التحكيم كل من :أ.ثريا سعيد الأحمري من إدارة التخطيط والمعلومات ، أ.هدى عايش الفاضلي وأ.جمانا محمد أبو ظهير من وحدة تطوير المدارس
، أ.هالة ناصر العميري من إدارة الإشراف التربوي ، أ.جيهان محمد الخضير من إدارة التدريب والابتعاث ، والمعلمة فاطمة موسى عسيري من الثانوية السادسة .
والجدير بالذكر أنه قد نتج عن تحكيم الأبحاث تأهل خمسة بحوث من كل مرحلة و
 ستخوض مرحلة تصفية نهائية على مستوى المنطقة ومن ثم ستتأهل الأبحاث الحاصلة على المركز الأول للمشاركة في التصفية الوطنية للمؤتمر خلال شهر ربيع الأول المقبل .

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