كلية الطب بجامعة عبد الرحمن بن فيصل تنظم الملتقى الطلابي الطبي الأول السبت المقبل

تنظم كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب الملتقى الطلابي الطبي الأول، الذي يقوم عليه طلاب وطالبات الكلية برعاية مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، يوم السبت المقبل بمدينة الخبر.

وقال المشرف على المؤتمر المدير الطبي الدكتور محمد الشهراني إن الملتقى يغطي عدة جوانب ويأتي انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية حيث يستهدف بالدرجة الأولى طلبة الطب الذين سيكونون أطباء في العام 2030 خاصة والتخصصات الصحية عامة، ويقام لمدة يومين ويعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية من حيث المحتوى والمضمون، وأن القائمين عليه مجموعة من الطلاب وبرعاية من معالي مدير الجامعة.

وأضاف بأن الملتقى سيقام في مبنى التدريب بسكن مستشفى الملك فهد الجامعي مبنى رقم 1 بمدينة الخبر، ويغطي العديد من الجوانب من ضمنها الجانب الأخلاقي للممارس الصحي، وتنوير ببعض التوجهات الصحية المتضمنة في رؤية المملكة 2030 إضافة إلى الجانب البحثي الأكاديمي، كما سيكون هناك كتيب من إعداد الطلبة، ويشمل الملتقى على ثمانية أركان تخدم أهدافه، وسيكون هناك مشاركات بملصقات بحثية من مشاركات الطلبة، وشاركنا العديد من الطلبة من مختلف مناطق المملكة كالرياض وأبها والأحساء، إضافة إلى طلاب من دولتي البحرين والإمارات.

وبين المؤسس للمؤتمر طالب كلية الطب أحمد المسلمي بأن التجهيز للمؤتمر والإعداد له استغرق أكثر من سنة ويعمل عليه 30 طالب وطالبة، وبلغ عدد المسجلين به حتى الآن أكثر من 200 شخص ما بين الحضور في المؤتمر وورش العمل، وأن عدد الورش العملية أربع ورش، في المخطط القلبي الكهربائي و ورشة عمل للتحاليل المخبرية ، وورشة عمل للأشعة التلفزيونية فوق الصوتية، ومن ضمن المتحدثين في المؤتمر د. منى السماعيل و د. مريم بونيان، ومعاذ بوعايشه الحائز على جائزة نوبل للشباب، و د. حاتم تركستاني، و ، د. نزار باهبري ، د. حنان الشيخ ، د. محمد الشهراني .