 البرلمان العربي يواصل جهود التصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البرلمان العربي يواصل جهود التصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا

البرلمان العربي يواصل جهود التصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا
المناطق_وكالات

استقبل رئيس الجمعية الوطنية ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكيني اليوم الثلاثاء، النائب سفيان بن توفيق طوبال، المبعوث الخاص لرئيس البرلمان العربي لجمهورية كينيا.

وسلم المبعوث الخاص لرئيس البرلمان العربي خلال اللقاءين كتاب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إلى رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا، الذي أكد فيه على أن البرلمان العربي يتطلع لدعم دولة كينيا لإلغاء القمة الإسرائيلية الأفريقية التي كان من المزمع عقدها بالعاصمة التوغولية شهر أكتوبر الجاري وأجلت إلى إشعار آخر، باعتبار إسرائيل الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل وتستعمر أراضي شعب آخر وتضطهد شعبًا بأكمله من خلال ما تمارسه من سياسات الحصار والتهجير والاعتقال وسياسات الفصل العنصري، مؤكداً على صلابة مواقف الدول الإفريقية القائمة على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة .

ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام رئيس البرلمان العربي، بشأن مضاعفة الجهود لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وحث برلمانات الدول الافريقية للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة افريقيا، حيث التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي يوم الأحد 15 أكتوبر 2017م، أثناء ترؤوسه لوفد البرلمان العربي المشارك بالدورة السابعة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بدولة روسيا الاتحادية، بمعالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية توغو، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري، ورئيس المجلس الوطني بجمهورية جنوب إفريقيا، حيث شدد رئيس البرلمان العربي في هذه اللقاءات على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خاصة حول القضايا المصيرية للعالم العربي وإفريقيا، والارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمانات الإفريقية والبرلمان العربي، وإن قارة إفريقيا التي عانت من ويلات الاستعمار البغيض ونظام الفصل العنصري لتعرف أكثر من غيرها مدى عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وإن البرلمان العربي يوقن بأن برلمانات الدول الأفريقية لن تدخر جهداً في الاستمرار على ثباتها في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.

كما سبق وأن أوفد رئيس البرلمان العربي مبعوثين خاصين يحملون كتب إلى رؤساء برلمانات أثيوبيا والكاميرون وتنزانيا.

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