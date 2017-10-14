 البازعي يجتمع بالمجلس البلدي باملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البازعي يجتمع بالمجلس البلدي باملج

البازعي يجتمع بالمجلس البلدي باملج
المناطق_على العميري
وصف محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي المجلس البلدي والبلديه بأنهما مضرب مثل وقدوة في العمل البلدي البناء والمثمر.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس واعضاء المجلس البلدي مساء أمس، واشار البازعي ان هذا الاجتماع يندرج تحت التوجيهات الدائمه لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقه تبوك، وأشاد بعمل المجلس مع البلدية بانسجام وتفهم يعكس نضج التجربة ونجاحها من خلال تنوع الخبرة العملية والعلمية لأعضائه ومتابعتهم للقرارات صاحب ذلك وعي المواطن بدور المجلس ، وقال: إن بلدي املج نفاخر به في تجربته الناجحة التي تميز فيها بالمنطقة إن لم يكن على مستوى المملكة حتى اصبح مضرب مثل يقتدى به حيث بلغت نسبة الانجازات لقراراته ٩٦% والمتبقي تحت الانجاز والمتابعه .
ودعا البازعي الى رفع سقف الطموح في التميز بالاجتماع مع الإدارات الخدمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص العامله لخدمة المحافظه بشكل عام للعمل على تسهيل الإجراءات  وتذليل العقبات التي تواجه المقاولين لتفادي تعثر المشاريع ، ولفت الى ظرورة تطوير سوق المواشي والأعلاف بما يحقق الراحة لمرتاديه ووضع الحلول لإكمال مشروع سوق السمك المركزي وتشغيله وعديد من الامور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته ثمن رئيس المجلس البلدي باملج حسين بن سليم الحمدي للمحافظ حرصه على تعاون الجميع لخدمة المحافظة معربا عن شكره له ومتابعته لاعمال المجلس البلدي وأضاف ان المجلس البلدي وبتعاون البلدية في تنفيذ القرارات لمس الانخفاض الحاد في معدل شكاوي المواطنين منذ بداية دورته الحالية إلى وقتنا الحاضر وسيتمر على هذا النهج لتحقيق رضا الأهالي عن الخدمات البلدية.

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