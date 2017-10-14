أرامكو تشارك في المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة في الرياض

تشارك أرامكو السعودية كراعٍ ماسي في المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسب والاستخبارات والأمن السيبراني الذي انطلق اليوم في الرياض، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسيقدم عدد من الاختصاصيين في أمن المعلومات في أرامكو السعودية أوراق عمل خلال المؤتمر تتناول استراتيجية أمن المعلومات وأحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال مما يعزز مستوى الاستجابة التقنية في تطوير البنى التحتية الحساسة، كما ستشارك أرامكو السعودية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، سيتم خلاله التعريف بأحدث التقنيات والحلول المستخدمة في مجال أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة أوضح كبير مسؤولي أمن المعلومات في أرامكو السعودية، عبدالرحمن المعيقل أن مشاركة أرامكو السعودية في هذا المؤتمر تأتي من اهتمامها بتطوير بيئة أنظمة إلكترونية آمنة ومستدامة في المملكة وحرصها على تحقيق أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال.

ويعقد المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع، هذا العام تحت عنوان ” التحالف ضد الإرهاب .. الاستراتيجيات والقدرات”، ويصاحبه عددٌ من الفعاليات كالمسابقة الوطنية للأمن السيبراني (هاكاثون)، وجلسات علمية، وحلقات نقاش، وعددٌ من الدورات التدريبية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث التوجهات والتطورات الحديثة ذات الشأن في مجال القيادة، والسيطرة، والاتصالات، والحاسب، والاستخبارات، والأمن السيبراني، واستخداماتها في مجال مكافحة الإرهاب ما يساعد في التعرف على الفجوة بين متطلبات المستفيدين المحلية والحلول المتوفرة حاليًا.

كما أن المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة سيمثل منصّة استراتيجية لتبادل التجارب والخبرات بين القطاعات العسكرية، والصناعية، والأكاديمية وطرح المشكلات والتحديات الحديثة، والحلول التطبيقية المتوفرة والمطلوبة،والمساهمة في تطوير أنظمة القيادة والسيطرة وفتح آفاق تعاون عالمي في البحث والتطوير والابتكار، ومتابعة آخر المستجدات العصرية في أنظمة وحلول القيادة والسيطرة، وتقديم التوصيات المناسبة لتحقيق التطلعات.