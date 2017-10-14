رئيس الهلال يهنئ القيادة بتأهل الفريق الأول لنهائي القارة

رفع صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال اسيا 2017، كما هنأ سموه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة الوصول للنهائي، كما هنأ سموه جماهير الهلال بصفة خاصة والجماهير السعودية بصفة عامة.

وكان سموه تلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة -فور نهاية اللقاء- هنأ خلاله معالي تركي آل الشيخ سمو رئيس النادي؛ بعد تأهل الفريق إلى النهائي، وقدم بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بـ100 ألف ريال، كما أعلن عن مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بمقدار 500 ألف ريال في حال تحقيق اللقب، إلى جانب توفيره لطائرة خاصة تنقل الفريق إلى الدولة التي ستحتضن إياب نهائي البطولة، مؤكدا حضوره لمباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

هذا وثمّن سمو رئيس النادي الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة للأندية الرياضية، مقدما شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الدعم غير المستغرب للفريق، وتقديمه لمكافآت تحفيزية في مشوار الفريق بالبطولة الآسيوية، كما ثمّن سموه دعم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت وتهيئة كافة الظروف وتوفير كل الإمكانات لممثل الوطن في البطولة الآسيوية.