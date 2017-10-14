 مصادر: توجيه مرتقب للبنوك بعدم المساس بمخصصات حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصادر: توجيه مرتقب للبنوك بعدم المساس بمخصصات حساب المواطن

مصادر: توجيه مرتقب للبنوك بعدم المساس بمخصصات حساب المواطن
المناطق_الرياض

توقَّعت مصادر مطلعة صدور توجيهات بعدم المساس بمخصصات برنامج حساب المواطن عند البدء في صرفها.
ويُتوقَّع أن توجِّه مؤسسة النقد العربي السعودي على ضوء ذلك البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل بعدم حجز المبالغ المخصصة للبرنامج، سواء بالحجز عليها، أو الاستقطاع منها، أو نحو ذلك عند البدء بصرفها.
يُشار إلى أنه يُتوقَّع إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين.

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