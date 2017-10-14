الحكم على مقيم يتاجر في الأرز المغشوش بحائل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، صدور حكم قضائي يقضي بفرض غرامة مالية والتشهير والإبعاد ضد مقيم من جنسية عربية يعمل في مصنع لإحدى الشركات التي تزاول أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في حائل.

وخالف المقيم نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وخلط أنواع مختلفة من الأرز وأعاد تعبئته في عبوات تحمل بيانات تجارية مخالفة للحقيقة، بطريقة بدائية، وغير صحية تهدد سلامة المستهلكين.

وأوقفت وزارة التجارة والاستثمار، نشاط المصنع المتورط وأغلقته، واستدعت المسؤولين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار أن الحكم صدر من المحكمة الإدارية في حائل المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإدانة العامل المسؤول ومدير المصنع بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتعزيرهما بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإبعاد العامل عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.