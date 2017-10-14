أمر ملكي: إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرا ملكيا بإنشاء مجمع باسم “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف” يكون مقره المدينة المنورة، ويكون له مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي، كما شمل الأمر الملكي تعيين الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 35

التاريخ : 27 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .

ونظراً لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين ، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، واستمراراً لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها ، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف ، وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إنشاء مجمع باسم ( مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف ) يكون مقره المدينة المنورة.

ثانياً : يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

ثالثاً : يُعين معالي الشيخ / محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.

رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود