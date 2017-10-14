صحة جازان تتواجد في مطار جازان والجهات الحكومية للتوعية بسرطان الثدي

أقامت صحة جازان ركنين توعويه في المطار الاقليمي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني للفترتين الصباحية و المسائية ، و تم استهداف اكثر من ٨٠ سيدة في اليوم الاول و ندوة طبية لسيدات المجتمع في مسرح الغرفة التجارية ضمن فعاليات الحملة الوردية للتوعية في شهر اكتوبر بسرطان الثدي لانه يعد الأول من الأمراض السرطانية شيوعاً بين النساء و ثاني سبب للوفيات، و جاءت أهمية الندوة للتأكيد على أهمية الفحص المبكر للسيدات من عمر ٤٠ عاماً عن طريق احدى طرق الفحص و هو الاشعاعي بالماموجرام، ومن عمر ٢٠ عام عن طريق الفحص الذاتي و تدريبهم عليه و الفحص الاكلينكي، حيث تناولت الندوة تعريف سرطان الثدي و طريقة الفحص الذاتي و المفاهيم الخاطئة الشائعة قدمتها منسقة البرنامج الوطني للفحص المبكر لسرطان الثدي بصحة جازان د. مايسة نديم، و عضوات الشراكة المجتمعية تناولوا سرطان الثدي من الناحية النفسية قدمتها الأستاذة عفاف غفوري، و الناحية التأهلية اخصائية العلاج الطبيعي بيان مدخلي، و اختتمت الطبيبة هدى حكمي من الناحية الاجتماعية لكسر الخوف و الخجل و الاقدام على الفحص، و في نهاية الندوة تقدمت مشرفة الحملات الميدانية و رئيسة الفريق النسائي للتوعية وجدان جعفر ادارة الغرقة التجارية و المشاركين بالندوة و اللجنة المنظمة و الحضور.

كما أن صحة جازان نفذت عدداً من المعارض في القطاعات الصحية والمستشفيات التابعة لها ومختلف الجهات الحكومية كالأحوال المدنية والجوازات ومكتب العمل وكذلك المدارس الثانوية النسائية بهدف إيصال رسالة التوعية بمرض سرطان الثدي.