 محافظ صبيا يهنئ إدارة التعليم بجوائز التميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يهنئ إدارة التعليم بجوائز التميز

محافظ صبيا يهنئ إدارة التعليم بجوائز التميز
المناطق_أمل بهكلي
قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة قبل ظهر اليوم الثلاثاء يرافقه رئيس البلدية الأستاذ  سفر بن سعد الشهراني، بزيارة لمقر إدارة التعليم لتقديم التهاني والتبريكات  لمديرها الدكتور  عسيري بن أحمد الأحوس ومساعديه ومنسوبي الإدارة بمناسبة حصولها على عدد كبير من جوائز التميز على مستوى المملكة  ، وإنتقالها من فئة الإدارة المنجزة إلى فئة الإدارة المؤثرة  ، وإبلاغهم تمنيات الجميع بدوام التوفيق والنجاح  .
وقد أعرب الدكتور الأحوس عن شكره وتقديره للمحافظ ومرافقيه على البادرة الطيبة والتحفيزية.
 مؤكداً بأن ماتحقق من إنجازات يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ صبيا  .

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