المملكة تستضيف نهائي بطولة العالم لسباق السيارات والدرون والشطرنج

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، في العاصمة البريطانية لندن اتفاقية تتضمن إقامة نهائي بطولة العالم لسباق السيارات في المملكة مطلع 2018 في الرياض

وجرى التوقيع مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق فريدرك جونسون وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين في العالم أجمع، حيث يشارك في السباق أفضل المتسابقين دوليا من مختلف السباقات العالمية لهذه الرياضة.

كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة الامة للرياضة بتوقيع اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة المملكة لنهائي بطولة العالم للدرون DRL والذي سيقام في النصف الثاني من 2018م بمشاركة الأبطال والمحترفين في هذه اللعبة ذات الشعبية المتنامية.

وشهدت العاصمة البريطانية اليوم توقيع رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اتفاقية مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج «جيوفري يورغ» تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج في ديسمبر القادم بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة ووفقا للاتفاقية فإن الاتحاد سيقيم بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج بمشاركة 100 نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها.

على أن تتم إعادة بطولة الشطرنج العربية وتستضيفها المملكة، فيما ستشهد المملكة استضافة نهائي كأس العالم للطشرنج 2020م.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تضاف إلى اتفاقيات هامة تم البدء في الاعلان عنها أمس حيث جرى الاعلان عن استضافة نهائي الملاكمة العالمي على كأس محمد علي كلاي في خطوة نوعية وتقديرية كبيرة.

وتعد هذه الاتفاقيات قفزة جديدة نحو تنويع البرامج والأنشطة الرياضية في المملكة وصناعة رياضة مشوقة وجاذبة للجماهير وتوسيع قاعدة الممارسين وتهيئة ابطال في مثل هذه الرياضات.