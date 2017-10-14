دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة ينظم حملة توعوية لسرطان الثدي

تضامنا مع الحملة التوعوية لسرطان الثدي والتي اطلقتها وزارة الصحة تحت اشراف فرع وزارة العمل والتنمية نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة – فرع النعيم الفعاليه التوعويه لسرطان الثدي.

حيث نفذت فتيات ومنسوبات الدار تحت اشراف مديرة الدار الأستاذة أماني الجحدلي وقسم البرامج والأنشطة عدة أركان تعريفية منها الركن التوعوي الحيوي الذي يعرض مراحل الإصابة بالسرطان ومدى تدرجه لدى السيدات وكذلك ركن التثقيف الصحي والمشتمل على عدة بروشورات وبطاقات توعوية تعرض طرق الوقاية والكشف المبكر للمرض

و ركن بداية أمل وهو عبارة عن لوحه تفاعلية تذكاريه مهداه الى جمعية زهره لمكافحة سرطان الثدي نفذتها فتيات دار التربية بإشراف معلمات التقوية نايفه العبسي وايمان المحمادي ورانيا العتيبي كما تم القاء المحاضرة التوعوية لسرطان الثدي من قبل المنسق الصحي للحملة الاستاذة سحر الفضيل من وزارة الصحة والتي تميزت في طرحها وشمولية محاورها مما ساعد

على تحقيق الهدف من البرنامج لدى الفتيات