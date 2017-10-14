 مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
المناطق_عادل الزهراني

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة اليوم الثلاثاء الموافق1439/1/27بالتنسيق بين كلاً من كبيرة الطبيبات بوازرة العمل والتنمية الاجتماعية د/عفاف علي فلمبان ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة  (الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى ) محاضره توعوية تهدف الى رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع
تحدثت خلال اللقاء مديرة اداره مكافحة العدوى الاستشارية الدكتورة/ ثريا احمد رمبو عن : ماهي العدوى وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل الانفلونزا والكحه والزكام وغيرها
بالاضافة  الى شرح وسائل الوقاية واساليب الحماية من انتشار العدوى وذلك عن طريق النظافة الشخصية وتقوية مناعه الجسم بالغذاء الصحي والرياضة والنوم الكافي
تخلل البرنامج الأسئلة المنوعة والتي من خلالها قدمت الجوائز على الفتيات في جو مفعم بالتفاعل والبهجة
وأخيراً اختتم  البرنامج  بشكر  القائمات على هذا البرنامج وتقديم الشهادات التذكارية بإشراف مديرة المؤسسة الاستاذة / بدور بنت هزاع الراجحي سائلين المولى لهن الأجر والثواب

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