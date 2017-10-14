 الذويبي يلتقي بمبتعثي خبرات 1 لدولة كندا و بريطانيا و استراليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الذويبي يلتقي بمبتعثي خبرات 1 لدولة كندا و بريطانيا و استراليا

الذويبي يلتقي بمبتعثي خبرات 1 لدولة كندا و بريطانيا و استراليا
المناطق_عادل الزهراني

في اطار اللقاء الأول لمبتعثي خبرات 1و التي تنظمة إدارة التدريب التربوي والإبتعاث  بتعليم الطائف  ، التقى مساعد المدير العام للشؤون  التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي  بمبتعثي خبرات 1  لدولة كندا و بريطانيا و استراليا وذلك بحضور مدير إدارة التدريب التربوي والإبتعاث الدكتور جميل السواط  ،  وتم خلال اللقاء مناقشة بعض المشاهدات والتجارب التعليمية في هذه الدول وعرض مري عن منصة خبرات و كذلك مناقشة البرامج المعدة للمبتعثين من مركز التدريب .وعرض تجاربهم وجميع الخبرات المكتسبة من المبتعثين . وتوزيع مسودة إعداد الخطة لنقل الخبرات منهم للميدان التربوي  ، وأكد الذويبي على مبتعثي خبرات ضرورة نقل تجاربهم وخبراتهم لزملائهم المعلمين بما يسهم في تطوير العلمية التربوية والتعليمية وبما يحقق أهداف البرنامج.
يذكر أن عدد المبتعثين في اللقاء الأول لبرنامج خبرات1  ، 19 مبتعث منهم قادة مدارس ومعلمين ومرشدين ومشرفين قد ابتعثوا سبعة أشهر أكتسبو خلالها خبرات ومهارات وأساليب وخطوات واجراءات مكتسبة بغرض تطوير وتجديد الميدان التعليمي

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