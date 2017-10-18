تهديد كوري لأمريكا “لا يمكن تخيله” !

قال الأدميرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادي في سلاح البحرية الأميركية، إن عليه “تخيل ما لا يمكن تخيله” في التصدي لخطر البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأوضح هاريس أنه “فيما تبقى الدبلوماسية الخيار المفضل” من أجل دفع بيونغيانغ للتخلي عن برنامجها النووي، فإن هذه المقاربة تستند إلى مؤازرة قوة عسكرية “موثوقة”.

وقال القائد الأميركي في منتدى سنوي في سنغافورة: “كثيرون قالوا إن الخيارات العسكرية لا يمكن تخيلها فيما يتعلق بكوريا الشمالية”.

وأضاف: “علي تخيل ما لا يمكن تخيله. وبالنسبة لي ما لا يمكن تخيله هو صواريخ كورية شمالية محملة برؤوس نووية تقصف بها لوس أنجلوس، أو هونولولو، أو سيول، أو طوكيو، أو سيدني، أو سنغافورة”.

وأوضح هاريس في حفل نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس “لا يأتيان إلي لطلب حلول دبلوماسية أو اقتصادية”.

وأضاف القائد العسكري: “يأتيان إلي للسؤال عن الخيارات العسكرية القوية وهذا ما أوفره لهما”.

وارتفع منسوب التوتر حيال البرنامجين الصاروخيين النووي والبالستي لكوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغيانغ عدة صواريخ بالستية وإجرائها تجربة نووية سادسة لقنبلة هيدروجينية، تفوق قوتها بأضعاف التجارب النووية السابقة.

ودارت بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حرب كلامية من العيار الثقيل، تبادلا فيها شتى أنواع الإهانات الشخصية، وقد هدد ترامب بيونغيانغ بـ”دمار شامل” إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها.