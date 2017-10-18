انتصار جديد للمرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة

يبدو أن عام 2017 هو عام المرأة السعودية، فبعدما حصلت على حق السماح بقيادة السيارة وتمكينها من استخراج رخصة خاصة، ها هي تحصل على حق جديد، حيث أعلن المهندس صالح الجاسر مدير الخطوط السعودية، أن المملكة قررت تمكين الفتيات السعوديات من قيادة الطائرات.

وأكد جاسر على أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية استقطاب وتعيين أكثر من 1500 شاب وشابة في مجموعة الخطوط السعودية، بالتركيز على الوظائف التشغيلية.

وأشار إلى أن توظيف المرأة السعودية في قيادة الطائرة والملاحة الجوية والصيانة، سيكون مواكبًا للتطورات المجتمعية الجارية حاليًا.