وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بدء التقديم في برنامج الطيارين السعوديين (National Cadet Program 2018) لدارسي الطيران على حسابهم الخاص من حملة الشهادة الثانوية والحاصلين على رخص طيران تجاري وذلك بهدف تأهيلهم بأعلى المعايير لقيادة الطائرات الحديثة في الخطوط الجوية السعودية عبر برنامج تدريبي يستمر من 12 إلى 18 شهراً.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن (19) سنة ولا يزيد عن (40) سنة على أساس التاريخ الهجري.

– أن يكون طول المتقدم من 165سم إلى 193 سم.

– أن يكون المتقدم حاصل على رخصة طيران تجاري سارية المفعول للطائرات ذات المحركين معتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

– شهادة إجتياز اختبار المعرفة الملاحية (AIP) سارية المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بمعدل لا يقل عن (80%).

– شهادة إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (ELPT) سارية المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بدرجة لا تقل عن (المستوى 4).

– الحصول على شهادة اللياقة الطبية من الدرجة الأولى معتمدة من هيئة الطيران المدني (GACA) وسارية المفعول.

– الحصول على (240) ساعة طيران على الأقل على أن تكون مشتملة على (25) ساعة طيران على الأقل للطئرات ذات المحركين.

– ان يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية كحد أدنى (مع معادلة الشهادة للحاصلين عليها من الخارج).

– أن لا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي برامج الخطوط السعودية التدريبية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط.