 وظائف شاغرة في الخطوط السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نجاح عملية إعادة توصيل أمعاء لسبعيني بالمنظار الجراحي بـ”جامعي نجران” أكثر من 9 آلاف زيارة لمرضى الطب المنزلي بصحة بنجران نائب أمير نجران يتسلم نسخة من مجموعة الأحكام القضائية الكلية التقنية بنجران تستعد لإطلاق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم نجران “ملحق المونديال” توقع إيطاليا في مواجهة نارية مع السويد “نيوزويك” الأمريكية تضع الأمير محمد بن سلمان ضمن أبرز قادة العالم الشباب وظائف شاغرة في الخطوط السعودية انتصار جديد للمرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة صور “خمسينية” مع نجليها تثير جدلا في مواقع التواصل !! لأول مرة.. قطار “الحرمين” يصل إلى مكة المكرمة تهديد كوري لأمريكا “لا يمكن تخيله” !

وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

وظائف شاغرة في الخطوط السعودية
المناطق - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بدء التقديم في برنامج الطيارين السعوديين (National Cadet Program 2018) لدارسي الطيران على حسابهم الخاص من حملة الشهادة الثانوية والحاصلين على رخص طيران تجاري وذلك بهدف تأهيلهم بأعلى المعايير لقيادة الطائرات الحديثة في الخطوط الجوية السعودية عبر برنامج تدريبي يستمر من 12 إلى 18 شهراً.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن لا يقل العمر عن (19) سنة ولا يزيد عن (40) سنة على أساس التاريخ الهجري.
– أن يكون طول المتقدم من 165سم إلى 193 سم.
– أن يكون المتقدم حاصل على رخصة طيران تجاري سارية المفعول للطائرات ذات المحركين معتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
– شهادة إجتياز اختبار المعرفة الملاحية (AIP) سارية المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بمعدل لا يقل عن (80%).
– شهادة إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (ELPT) سارية المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بدرجة لا تقل عن (المستوى 4).
– الحصول على شهادة اللياقة الطبية من الدرجة الأولى معتمدة من هيئة الطيران المدني (GACA) وسارية المفعول.
– الحصول على (240) ساعة طيران على الأقل على أن تكون مشتملة على (25) ساعة طيران على الأقل للطئرات ذات المحركين.
– ان يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية كحد أدنى (مع معادلة الشهادة للحاصلين عليها من الخارج).
– أن لا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي برامج الخطوط السعودية التدريبية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>