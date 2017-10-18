“نيوزويك” الأمريكية تضع الأمير محمد بن سلمان ضمن أبرز قادة العالم الشباب

وضعت مجلة نيوزويك الأميركية، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ضمن أبرز قادة العالم الشباب، مشددة على أنه -مع عدد آخر من القادة صغار السن- أثبتوا أن العمر مجرد رقم فقط، وأن جيل الألفية بدأ يستحوذ على القرار السياسي، ويترك بصماته بوضوح.

ورأت المجلة أن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما، والذي يتوافق عمره مع أكبر فئة عمرية في الدولة «حوالي 70% من السكان تحت سن الـ30»، أثبت أن له أولويات متحضرة ومتطورة، إذ يحاول تخفيف اعتماد الدولة على النفط، وتوسيع قطاع الترفيه.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول 2020، وهما يستهدفان التقليل من الاعتماد على النفط، واستثمار ما تمتلكه الممكلة من نقاط قوة، سواء على مستوى موقعها الجغرافي، أو بُعدها الديني، أو مواردها البشرية الشابة الطموحة.

كما أطلق الأمير محمد بن سلمان جملة من الإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وركز على تحسين جودة الحياة في المملكة، وسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط الخام، واعتماد التقنية والابتكارات، وتوسيع مجالات السياحة، وغيرها من الموارد التي ستعود على البلاد بخير وفير.