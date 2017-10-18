“ملحق المونديال” توقع إيطاليا في مواجهة نارية مع السويد

أوقعت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، التي سحبت، الثلاثاء، في زوريخ، المنتخب الإيطالي في مواجهة نارية مع نظيره السويدي.

أما المواجهات الثلاث الأخرى، فتجمع أيرلندا الشمالية مع سويسرا، وكرواتيا مع اليونان، والدنمارك مع جمهورية أيرلندا.

وتتنافس المنتخبات الثمانية على البطاقات الأربع الأخيرة عن القارة العجوز للحاق بألمانيا حاملة اللقب والبرتغال وبلجيكا وبولندا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وأيسلندا وصربيا.

وتقام مباريات الذهاب في 9 نوفمبر المقبل، والإياب في 14 منه. وحلت إيطاليا ثانية في المجموعة السابعة خلف إسبانيا، والسويد ثانية في المجموعة الأولى خلف فرنسا.

وصنفت منتخبات إيطاليا وسويسرا وكرواتيا والدنمارك في المستوى الأول.