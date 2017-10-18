 الكلية التقنية بنجران تستعد لإطلاق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تستعد لإطلاق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم نجران

الكلية التقنية بنجران تستعد لإطلاق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم نجران
المناطق - نجران

تستعد الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران لإطلاق برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية.

ويأتي برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية وتحقيقاً لما تضمنه رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة واستكمالاً للتعاون المثمر بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن برنامج” التثقيف التعليمي المهني” يعمل على التمكين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب، بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل ، وتشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل .

واوضح ”آل عتيق ” بأنه ستقام سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.​

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