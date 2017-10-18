 نائب أمير نجران يتسلم نسخة من مجموعة الأحكام القضائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يتسلم نسخة من مجموعة الأحكام القضائية

نائب أمير نجران يتسلم نسخة من مجموعة الأحكام القضائية
المناطق - نجران

تسلّم صاحب السمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران، خطاباً من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تضمنه إهداء نسخة من “مجموعة الأحكام القضائية” التي أصدرها مركز البحوث بوزارة العدل في 14 مجلدا، ضمن خطة الوزارة في إثراء الجانب الفقهي والعلمي لمرفق القضاء، وبث الوعي الشرعي والقضائي بين أفراد المجتمع، .
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة نجران أحمد بن علي الهمامي .
وأوضح معالي وزير العدل في خطابه أن”مجموعة الأحكام القضائية” معنية بنشر الأحكام القضائية الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، ومشتملة على موضوعات القضية وملخصها والسند الشرعي أوالنظامي ونص الحكم ،عاداً ذلك إحدى الإضافات المهمة للمكتبة القضائية السعودية.

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