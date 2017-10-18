 أكثر من 9 آلاف زيارة لمرضى الطب المنزلي بصحة بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أكثر من 9 آلاف زيارة لمرضى الطب المنزلي بصحة بنجران

أكثر من 9 آلاف زيارة لمرضى الطب المنزلي بصحة بنجران
المناطق - نجران

نفذت فرق الطب المنزلي بصحة نجران بنهاية الربع الثالث من العام 2017م عدد 9521 زيارة للمرضى المسجلين في البرنامج والبالغ عددهم 1042 مريض قدمت لهم الرعاية الصحية والعلاجية في أماكن إقامتهم بجودة عالية وتلبية جميع احتياجاتهم من الأجهزة الطبية اللازمة بكل سهولة ويسر
وأوضحت الصحة أن عدد المرضى الجدد المسجلين في البرنامج هذا العام 389 مريض بعد تقييم الحالات الصحية لكل مريض بشكل كامل لضمان توفير مناخ ملائم لرعاية المريض في مكان إقامته فيما بلغ العدد التراكمي للمرضى المسجلين من بداية البرنامج في العام 1431هـ (2627) مريض وإجمالي عدد الزيارات التراكمي للمرضى 61499زيارة.
وقدمت الصحة للمرضى من بداية العام (96) جهاز من الاحتياجات الضرورية وتشمل أسرة طبية و كراسي متحركة ومراتب هوائية وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة المساعدة للمشي وأجهزة مولد أوكسجين .
وذكرت الصحة بأنه تم تدعيم أقسام الطب المنزلي في (6) مستشفيات منفذة للبرنامج بكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل في الرعاية الصحية المنزلية وسيارات مخصصة لتنقلات الفرق الطبية.
الجدير بالذكر حصول صحة نجران على المركز الثالث على مستوى المملكة في مؤشرات السقوط وقرح الفراش لشهر (ابريل – مايو- يونيو) 2017م

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