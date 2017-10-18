نجاح عملية إعادة توصيل أمعاء لسبعيني بالمنظار الجراحي بـ”جامعي نجران”

تمكن فريق طبي بمستشفى جامعة نجران من إعادة توصيل أمعاء القولون بالمستقيم لمريض سبعينيي بعد عملية دامت لأكثر من ثلاث ساعات.

وتم اجراء العملية باستخدام تقنية المنظار الجراحي، حيث سبق وأجريت للمريض عملية استئصال للقولون وعمل فتحة مفاغرة هارتمان بجدار البطن بسبب اكتشاف ثقب في القولون نتيجة مرض قليل الحدوث في المجتمعات الشرقية diverticulitis قبل ستة أشهر.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بكلية الطب الدكتور سعيد السريعي بأن إجراءات العملية تمت بتظافر جهود جميع الزملاء في قسم الجراحة وقسم العمليات وقسم العناية المركزة، مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات يستلزم إدخال المريض للمستشفى بوقت كاف قبل العملية، وعمل الفحوصات اللازمة و تجهيز المريض لإجرائها.

وأشاد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية متميزة، داعيا المسؤولين في المستشفى على الاستمرار في التطوير ، و مضاعفة الجهد وإستغلال الإمكانات العالية التي تمتلكها الجامعة وتسخيرها لخدمة المرضى .

الجدير ذكره أن عدد المراجعين منذ افتتاح المستشفى حتى الآن تجاوز ال 200 ألف مراجعاً، فيما تجاوز عدد المرضى الذين زاروا العيادات الخارجية وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 13610 مراجعا، كما تجاوز عدد المرضى الذين استقبلهم قسم الطوارئ في نفس الفترة أكثر من 10996 مريضا.

وأجرى المستشفى عدد من العمليات الجراحية تجاوزت 250 عملية جراحية كبرى في تخصصات مختلفة منذ افتتاح قسم الجراحة العام الماضي.

هذا وتعد جامعة نجران واحدة من أربع جامعات في المملكة تملك مستشفى جامعياً، وهي الجامعة الناشئة الوحيدة التي حققت هذا السبق في ذلك.