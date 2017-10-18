 نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري الذي قدم لسموه شرحاً عن سير العمل في الفرع وماتم إنجازه في برنامج التوطين خلال الفترة الماضية .
وأشاد سموه بما تم إنجازه مشدداً سموه على أهمية بذل المزيد من الجهود وتطبيق الأنظمة بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل، مع إيجاد الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة في القطاع الخاص بما يضمن الحياة الكريمة لهم .

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