«ZTE Axon M» هاتف بشاشة عرض مزدوجة قابلة للطي

أعلنت شركة ZTE الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي الثوري الجديد ZTE Axon M، والذي يمتلك شاشة عرض مزدوجة قابلة للطي.

حيث ترتبط شاشات العرض بواسطة مفصل، جنباً إلى جنب مع مواصفات عتادية ليست الأعلى في الوقت الحالي بالمقارنة مع شركات غوغل وسامسونغ وون بلس، لكنها تحاول تمييز نفسها عن المنافسين من خلال هذا الهاتف الرائد لعام 2017 عبر تنفيذها لفكرة شاشة العرض الثانية ضمن الهاتف الذكي.

وتحاول الشركة فعل ما فشل فيه الهاتف المشابه المسمى Kyocera Echo الصادر في عام 2011 من قبل شركة Kyocera اليابانية.

وتأمل ZTE الفوز على سامسونغ ضمن سوق الهواتف الذكية مع مثل هذا الهاتف الأول من نوعه من الناحية الوظيفية تبعاً لكونه قابل للطي، وسوف يتوفر الهاتف للعملاء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان، ويتيح الجهاز الجديد للعملاء تعدد المهام والاستمتاع بالترفيه بطرق جديدة ومثيرة.

ويعمل الجهاز بواسطة نظام أندرويد نسخة 7.1.2 نوغا، مع وعود بحصوله على تحديث فوري لأحدث نسخة أوريو Android Oreo، مع وعود بحصوله على التحديثات العادية.

ويمكن للمطورين الذين يتطلعون إلى تحسين تطبيقاتهم التوجه إلى الرابط التالي لمعرفة المزيد، وذلك على الرغم من أن بيان ZTE يقول بأن معظم التطبيقات لن تحتاج إلى تعديل للعمل على الهاتف، وأكدت أن التطبيقات ضمن متجر جوجل بلاي تعمل دون مشاكل على الجهاز.

ويعتبر حجم هاتف ZTE Axon M أثناء الطي مشابه لحجم أي هاتف ذكي تقليدي، مما يجعل من المناسب وضعه بسهولة في الجيب أو المحفظة، ويمتلك الهاتف أربعة أوضاع مختلفة هي الوضع المزدوج والموسع والتقليدي ووضع المرآة، ويضم الهاتف شاشتي عرض من نوع TFT LCD بقياس 5.2 إنش لكل منهما، مع نسبة عرض 16:9 تقليدية، مع وجود تقنية الحماية Gorilla Glass 5.

ويؤدي طي الجهاز إلى وجود شاشتي عرض على كل جانب، مع دقة 1920×1080 بيكسل مع كثافة 426 بيكسل بالإنش لكل شاشة، بينما تبلغ دقة شاشة العرض 1920×2160 بيكسل عندما يتم وصل الشاشتين معاً.