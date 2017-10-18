 أول تعليق من “صحة بيشة” حول “حرق” طفل ذوي ظروف خاصة في مستشفى الملك عبد الله! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أول تعليق من “صحة بيشة” حول “حرق” طفل ذوي ظروف خاصة في مستشفى الملك عبد الله!

أول تعليق من “صحة بيشة” حول “حرق” طفل ذوي ظروف خاصة في مستشفى الملك عبد الله!
المناطق_بيشة

أحالت إدارة مستشفى الملك عبدالله في بيشة، ممرضة للتحقيق بعد وقوعها في خطأ تسبب في حروق لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” قال المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي، فإن طفلاً من ذوي الظروف الخاصة، منوماً في قسم الأطفال، تعرض يوم الإثنين الماضي، أثناء الرعاية الروتينية اليومية لحرق من «الدرجة الاولى»نتيجة خطأ فردي غير مقصود بماء الاستحمام من قبل الممرضة.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى بادرت باحالة الممرضة للتحقيق وسيتم محاسبتها وفق الأنظمة، بينما عرض الطفل فورا على الأطباء المختصين وجراح التجميل، الذين أكدوا أن شفاء الطفل يحتاج لأسبوع.

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