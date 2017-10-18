 “قائمة سوداء” للمسيئين إلى السعودية في الإعلام ومواقع التواصل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“قائمة سوداء” للمسيئين إلى السعودية في الإعلام ومواقع التواصل!

“قائمة سوداء” للمسيئين إلى السعودية في الإعلام ومواقع التواصل!
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أن أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة المجلس أمس،حاصروا وزارة الثقافة والإعلام، وصبوا عليها غضبهم، بسبب سماحها بظهور شخصيات أساءت إلى المملكة، في قنواتها، وطالبوها بوضع قائمة سوداء لهؤلاء المسيئين، وتحديثها في شكل مستمر، وتزويد الصحف والقنوات الإعلامية ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات بها، من أجل منعهم من الظهور أو المشاركة في البرامج.

ووفقا لصحيفة “الحياة” طاولت القائمة، التي طالب بها أعضاء في المجلس، أسماء الأشخاص المسيئين إلى المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر»، لمنعهم من دخول البلاد، مشددين على أهمية محاسبة بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة، التي تذكي روح التعصب الرياضي.

وقالت الدكتورة جواهر العنزي، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام: «يجب إقامة الحجة على المؤسسة التي تتعامل مع الأسماء المذكورة في القائمة، هذا الموضوع له جانب أمني يتمثل بحماية البلد من تمرير أفكار المسيئين والمتربصين، وخصوصاً في المرحلة الحالية، التي أصبح بطلها الإعلام بمختلف قنواته».

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