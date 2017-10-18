 الشيخ المغامسي: سامع الدف لا يؤثم.. وقرار «قيادة المرأة» مدروس ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشيخ المغامسي: سامع الدف لا يؤثم.. وقرار «قيادة المرأة» مدروس !

الشيخ المغامسي: سامع الدف لا يؤثم.. وقرار «قيادة المرأة» مدروس !
المناطق_المدينة

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عدم حرمة سماع المعازف. موضحا أن ذلك يعتبر مسألة خلافية.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المغامسي، خلال ندوة أمس (الثلاثاء) في نادي الحدود الشمالية الأدبي، إن سماع المعازف كضرب الدف ليس فيه إثم. وشدد على أن قول الله تعالى «من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» لا علاقة له بالمعازف.

وأشار المغامسي أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة جاء بعد دراسة وتمحيص مع هيئة كبار العلماء. وبيّن أنه ليس إلزاميا على الجميع، وإنما اختياري لكل فرد في المجتمع.

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