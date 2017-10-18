ذئب يهاجم “سيدة” ويحاول افتراسها بمنزلها في الطائف

هاجم ذئب مفترس، امرأة سبعينية في غرفة المنزل الكائن بقرية السويد جنوب غربي مركز المحاني شمال محافظة الطائف، بعد أن فرغت من صلاة المغرب أمس الثلاثاء؛ وأُصيبت بخدوش.

و تدخل حفيد المواطنة بعدما سمع صوتها أثناء خروجه ممن المسجد القريب من المنزل، وتولى بنفسه القضاء على الذئب بقتله، فيما نُقلت المرأة لمركز صحي المحاني، وعولجت بداخله.

يذكر أن حادثة مماثلة قد شهدتها قرية الحساوة جنوبي مركز المحاني شمال الطائف، ويشتبه فيها أن يكون الذئب نفسه الذي هاجم المرأة هو الذي هاجم مواطنًا ستينيًّا صباح أمس الاثنين عندما كان داخل سور أغنامه في حوش بجوار منزله، وأحدث به إصابات خفيفة؛ تلقى إثرها العلاج بالمركز الصحي، فيما فرَّ الذئب من الموقع.