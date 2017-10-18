 واشنطن: مستعدون لإعادة بناء الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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واشنطن: مستعدون لإعادة بناء الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن: مستعدون لإعادة بناء الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في مؤتمر صحفي سوف نساعد ونكون في الصدارة في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضافت ناورت استعداد الولايات المتحدة وحلفاؤها للخطوات القادمة ومواصلة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين ودعم جهود إرساء الاستقرار في الرقة وغيرها من المناطق المحررة.

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