 عمل أملج يلزم شركة تشغيل وصيانة بدفع رواتب 33 موظف سعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عمل أملج يلزم شركة تشغيل وصيانة بدفع رواتب 33 موظف سعودي

عمل أملج يلزم شركة تشغيل وصيانة بدفع رواتب 33 موظف سعودي
المناطق_فايز السميري
اشتكى 33 موظف سعودي من تأخر رواتبهم من قبل شركة التشغيل والصيانة التي يعملون بها ، بالاضافة الى المسؤول عنهم وافد وهذا مخالف لانظمة وزارة العمل ، اتي ذلك بعد رفع شكواهم لمكتب عمل أملج ومطالبتهم برفع الظلم الذي وقع عليهم.
وعلى الفور  الزم مكتب العمل بمحافظة املج احدى الشركات بتسليم ٣٣ موظف سعودي رواتبهم المتأخرة بعد تقديمهم طلباً بذلك ، حيث قامت فرق التفتيش بمكتب العمل في املج بزيارة للمنشأة وتم توجيه إنذار كتابي لعدد من الملاحظات التي تم رصدها اثناء الزيارة تمثلت في تاخر الرواتب عن موعدها وعدم تسليم الموظفين نسخ من عقود العمل وعدم وجود مدير مشروع سعودي والتزمت الشركة حينها بتلافي الملاحظات خلال اسبوع من تاريخه في حين تم ايداع رواتب الموظفين  في حساباتهم.
وقالت وزارة فرع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بأنه بناء على الشكوى الواردة لمكتب عمل محافظة املج  في يوم الأحدالموافق 25 محرم 1439 من قبل 33 موظف سعودي يعملون لدى إحدى شركات التشغيل والصيانه بالمحافظة قام مكتب عمل املج بتنفيذ زيارة تفتيشية لمقر الشركة وتم إلزام الشركة بالرواتب المتأخرة وتعيين موظف سعودي مسؤل بفرع الشركة باملج بدلا من الوافد وكذالك الزامهم بتزويد الموظفين  بعقود العمل الخاص بهم وتسليمهم خطاب رسمي بمثابة  إنذار كتابي بتلافي جميع الملاحظات التي رصدت على الشركة وعليه تجاوبت الشركة مع مطالب الموظفين وتسليمهم لرواتبهم والتزمت بتعيين موظف مسؤل سعودي خلال أسبوع من تاريخه.

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