 في نجاح جديد لـ”سعود الطبية” تقويم عمود فقري لفتاة عمرها “16” سنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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في نجاح جديد لـ”سعود الطبية” تقويم عمود فقري لفتاة عمرها “16” سنة

في نجاح جديد لـ”سعود الطبية” تقويم عمود فقري لفتاة عمرها “16” سنة
المناطق - الرياض

واصلت مدينة الملك سعود الطبية تميزها في جراحات العمود الفقري النادرة، حيث تمكنت من تقويم عمود فقري لفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.
وأوضح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العمود الفقري د.معتصم عبيدات، أن الطفلة كانت تعاني من وجود حدبة كبيرة في المنطقة الصدرية بالعمود الفقري وانحراف في الحوض واختلاف في ارتفاع الكتفين، وتبين بعد إجراء الصور الإشعاعية لها من وجود انحرافين شديدين.
وأضاف الفريق الطبي: أن الانحراف الأول في المنطقة الصدرية بـ95 درجة، والآخر في المنطقة القطنية ويقدر انحرافه بـ65 درجة.
وأشار الفريق الطبي إلى أن الطفلة كانت تعاني من ذلك من سنوات، وواجهت صعوبة في المشي، وتتعرض للإرهاق والتعب نتيجة الانحراف.
ونوه الفريق الطبي بأن الحالة أُدخلت لغرفة العمليات و استغرقت ثمان ساعات، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
وأفاد الفريق الطبي، أن هذا النوع من الحالات المعقدة في مجال جراحة تشوهات العمود الفقري، حيث أن الغالب منها تحتاج لأكثر من عملية، إلا هذه الجراحة فقد تم تعديل الانحراف، دون الحاجة لعملية أخرى في الصدر.
يذكر أن جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سعود الطبية لها سجل مميز في التعامل مع مثل هذه الحالات وهي امتداد لسمعة المدينة وإبداعها في مجال جراحات العظام .

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