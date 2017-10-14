إنشاء إقليم “السليمانية- حلبجة- كركوك” أبرز بنود اتفاقية عملاء إيران في العراق

كشف النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، عن مضمون الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني، وقائد منظمة بدر التابعة للحشد الشعبي، هادي العامري.

وأوضح مسعود حيدر أن “الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني نجل الرئيس العراقي السابق “جلال طالباني” وهادي العامري رئيس منظمة بدر العراقية وأحد أهم عملاء إيران العراق، عقب إجراء استفتاء استقلال كوردستان نهاية سبتمبر الماضي، كان بإشراف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ويتكون من 9 نقاط”.

ويتضمن الاتفاق عودة القوات العراقية إلى مناطق ما قبل عام 2014، وإنشاء إقليم جديد “السليمانية، كركوك، وحلبجة”، وتأسيس حكومة جديدة في الإقليم الجديد.

وفيما يلي النقاط التسعة التي يتألف منها الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني وهادي العامري:

1- تمركز القوات العراقية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، وسحب قوات البيشمركة من تلك المناطق.

2- تسليم 17 وحدة إدارية من أقضية ونواحي كركوك للسلطة الاتحادية، والتي تديرها حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2014، وإذا لم يتم تسليمها فستطالب بغداد بـ11 وحدة إدارية أخرى من التي تديرها حكومة الإقليم منذ عام 2003، ليصبح عدد الوحدات الإدارية 28 وحدة إدارية.

3- تشكيل إدارة مشتركة لمركز محافظة كركوك، بحيث يُخصص 15 حياً للكورد، و25 حياً للمكونات الأخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.

4- المناطق الاستراتيجية في كركوك ستكون خاضعة لإدارة الحكومة العراقية، مثل قاعدة كيوان، المطار، وآبار النفط.

5- إعادة حركة الملاحة الجوية إلى مطار السليمانية.

6 – دفع رواتب موظفي السليمانية وكركوك من قبل الحكومة العراقية.

7- دفع رواتب قوات البيشمركة داخل السليمانية وفقاً للقائمة التي أعدها، بافل الطالباني.

8- إنشاء إقليم “السليمانية-كركوك-حلبجة”.

9- تشكيل حكومة جديدة للإقليم الجديد.