 إنشاء إقليم “السليمانية- حلبجة- كركوك” أبرز بنود اتفاقية عملاء إيران في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إزالة “31” مخيماً مخالفاً شرق الرياض الحشد الشعبي الإرهابي يسيء لعلم ورموز كردستان بعد دخولهم المناطق الكردستانية دورات مجاهدين عسير تكتشف 7 مصانع خمور قرب أبها وزير داخلية البحرين: إيران تؤوي “160” مطلوباً أمنياً ممن شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية الجيش العراقي يعلن “إتمام المهمة” في كركوك “واتساب” يضيف ميزة الحركة التي طال انتظارها إنشاء إقليم “السليمانية- حلبجة- كركوك” أبرز بنود اتفاقية عملاء إيران في العراق في نجاح جديد لـ”سعود الطبية” تقويم عمود فقري لفتاة عمرها “16” سنة مقتل سبعة أشخاص بانفجار استهدف الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا فتح وحماس ترفضان شروط إسرائيل بخصوص المصالحة وظائف هندسية وصحية وإدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض و جدة عدد اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش يرتفع إلى 582 ألف شخص

إنشاء إقليم “السليمانية- حلبجة- كركوك” أبرز بنود اتفاقية عملاء إيران في العراق

إنشاء إقليم “السليمانية- حلبجة- كركوك” أبرز بنود اتفاقية عملاء إيران في العراق
المناطق - الرياض

كشف النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، عن مضمون الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني، وقائد منظمة بدر التابعة للحشد الشعبي، هادي العامري.
وأوضح مسعود حيدر أن “الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني نجل الرئيس العراقي السابق “جلال طالباني” وهادي العامري رئيس منظمة بدر العراقية وأحد أهم عملاء إيران العراق، عقب إجراء استفتاء استقلال كوردستان نهاية سبتمبر الماضي، كان بإشراف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ويتكون من 9 نقاط”.
ويتضمن الاتفاق عودة القوات العراقية إلى مناطق ما قبل عام 2014، وإنشاء إقليم جديد “السليمانية، كركوك، وحلبجة”، وتأسيس حكومة جديدة في الإقليم الجديد.
وفيما يلي النقاط التسعة التي يتألف منها الاتفاق الذي أُبرم بين بافل الطالباني وهادي العامري:
1- تمركز القوات العراقية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، وسحب قوات البيشمركة من تلك المناطق.
2- تسليم 17 وحدة إدارية من أقضية ونواحي كركوك للسلطة الاتحادية، والتي تديرها حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2014، وإذا لم يتم تسليمها فستطالب بغداد بـ11 وحدة إدارية أخرى من التي تديرها حكومة الإقليم منذ عام 2003، ليصبح عدد الوحدات الإدارية 28 وحدة إدارية.
3- تشكيل إدارة مشتركة لمركز محافظة كركوك، بحيث يُخصص 15 حياً للكورد، و25 حياً للمكونات الأخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.
4- المناطق الاستراتيجية في كركوك ستكون خاضعة لإدارة الحكومة العراقية، مثل قاعدة كيوان، المطار، وآبار النفط.
5- إعادة حركة الملاحة الجوية إلى مطار السليمانية.
6 – دفع رواتب موظفي السليمانية وكركوك من قبل الحكومة العراقية.
7- دفع رواتب قوات البيشمركة داخل السليمانية وفقاً للقائمة التي أعدها، بافل الطالباني.
8- إنشاء إقليم “السليمانية-كركوك-حلبجة”.
9- تشكيل حكومة جديدة للإقليم الجديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>