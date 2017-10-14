“واتساب” يضيف ميزة الحركة التي طال انتظارها

أطلق تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ميزة تتيح للمستخدمين أن يشاركوا مواقع وجودهم “Localisation” مما يسمح بتتبع تحركات بعضهم البعض على الخريطة.

ويتيح “واتساب” ميزة مشاركة الموقع “Localisation” منذ أعوام، لكن خدمته كانت تقتصر على تحديد الموقع فقط دون مواكبة التحرك.

ويكفي اليوم أن يلجأ المستخدم إلى خاصية “الموقع المباشر” في نافذة المحادثة، حتى يصبح بوسع الصديق الذي يختاره أن يرصد كل تحركاته.

ويمكن للمستخدم أن يحدد المدة التي يريد فيها أن يطلع أصدقاؤه على تحركه، إذ بمقدوره أن يحصر ذلك في دقائق أو في ساعات طويلة.

ولطمأنة المستخدمين، يقول واتساب إن الخاصية لن تؤدي إلى انتهاك خصوصية المتراسلين، على اعتبار أن الميزة تجري بشكل مشفر بين الأجهزة التي تتواصل فيما بينها.

وفي غضون ذلك، يقول خبراء إن ميزة تحديد المواقع في الأجهزة الذكية يؤدي إلى استهلاك كبير لطاقة البطارية، لكن المسؤول في تدبير المنتج بواتساب، زافير خان، فال إن هذا الجانب تمت مراعاته في الميزة الأخيرة، إذ لن يؤدي الاستخدام الطويل للخاصية إلى تراجع مفرط للشحن.