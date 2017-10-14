الجيش العراقي يعلن “إتمام المهمة” في كركوك

أعلن الجميش العراقي، الأربعاء، نجاحه في استكمال فرض الأمن في كركوك، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

وقالت قيادة “عمليات فرض الأمن” في كركوك إن عملية إكمال فرض الأمن قد اكتملت، وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي.

أما في باقي المناطق، فقد تمت إعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في ديالى، وكذلك إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة، وبعض المناطق في سهل نينوى في المحافظة.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية خاطفة استطاعت من خلالها فرض سيطرتها على أماكن استراتيجية في كركوك من أبرزها مركز المحافظة ومطار كركوك وقاعدة كي واحد العسكرية ومنشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد الكهرباء والحي الصناعي الاستراتيجي جنوبي المدينة.

وعلى الفور، أصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أوامره برفع العلم العراقي على جميع المباني الرسمية في المدينة والمناطق المتنازع عليها مع أربيل.

فيما توعدت حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزية بأن “تدفع الثمن غاليا”.

وسبق هذه التطورات تطمينات صدرت من بغداد للسكان المدنيين ودعوة لقوات البشمركة لأداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزء من القوات العراقية المسلحة.