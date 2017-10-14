 وزير داخلية البحرين: إيران تؤوي “160” مطلوباً أمنياً ممن شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير داخلية البحرين: إيران تؤوي “160” مطلوباً أمنياً ممن شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية

وزير داخلية البحرين: إيران تؤوي “160” مطلوباً أمنياً ممن شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية
المناطق - الرياض

قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إن الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران تصب في صالح حماية الأمن الإقليمي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الأربعاء عنه القول إن “هذه الاستراتيجية تصب بلا شك في اتجاه إحلال الأمن والسلم الدوليين بشكل عام، وحماية الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج العربي بشكل خاص”.

وأكد أن استراتيجية ترامب “وضعت حداً واضحاً للمجاملات السياسية التي تم استغلالها من إيران للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاستمرار في تصدير أعمالها الإرهابية من خلال أذرعها المختلفة من الحرس الثوري وحزب الله”.

وكشف عن أن إيران “تؤوي 160 مطلوباً أمنياً للبحرين شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية هددت أمن واستقرار البلاد”، مشيرا إلى أن “أولئك الإرهابيين أسقطت جنسيتهم وصدرت ضدهم أحكام في قضايا أسفرت عن استشهاد 25 من رجال الأمن، إضافة إلى إصابة أكثر من 3000 رجل أمن بجروح بالغة”.

وأوضح أن “حجم المضبوطات من المواد المتفجرة، التي ثبت أن مصدرها إيران، تجاوز 24 كيلوجراماً، إلى جانب الدعم المادي واللوجيستي اللذين وفرتهما إيران للعناصر الإرهابية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد مملكة البحرين وشعبها”

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