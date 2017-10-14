الحشد الشعبي الإرهابي يسيء لعلم ورموز كردستان بعد دخولهم المناطق الكردستانية

بعد دخول مسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي إلى المناطق الكردستانية، أصبح الشغل الشاغل لهم هو إنزال أعلام كوردستان وتمزيق صورة القادة والرموز الكرد في المؤسسات والأماكن العامة، ولم يكتفي مسلحو الحشد الشعبي بإنزال أعلام كوردستان، بل تعمدوا الإساءة إليها والاستخفاف بها.

وقد أساء مسلحو الحشد الشعبي والجيش العراقي إلى أعلام كردستان في جميع المناطق التي دخلوا إليها، واستخفوا بها أمام أنظار العالم، وما زالوا مستمرين بهذه الممارسات والإساءات لعلم كوردستان الذي يُعتبر أقدس رمز بالنسبة للشعب الكردي.

ولم يمضِ على دخول مسلحي الحشد الشعبي والجيش العراقي إلى المناطق الكردستانية سوى يومين، ولكنهم يعملون بكافة الوسائل لاستفزاز المواطنين الكرد والإساءة لرموزهم، بالتعاون مع المتآمرين معهم.

وبدأ مسلحو الحشد الشعبي والجيش العراقي الاثنين هجوماً على مناطق إقليم كردستان، ودخلوا إلى كركوك، طوزخورماتو، خانقين، وجلولاء وسنجار ومخمور بعد انسحاب قسم من قوات البيشمركة من الخطوط الأمامية.

