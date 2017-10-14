 إزالة “31” مخيماً مخالفاً شرق الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إزالة “31” مخيماً مخالفاً شرق الرياض

إزالة “31” مخيماً مخالفاً شرق الرياض
المناطق - الرياض

واصلت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض حملتها شرق الرياض حيث ازالت ٣١ مخيم وعدد ١٦ موقع لبيع الاخشاب وعدد ٩٩ حظيرة ماشية.
ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة واشار الى ان البلدية بالتعاون مع الجهات الامنية وادارات الامانة قامت بحجز ٢١ من الابل وعدد ٢٥ رأس من الماشية.
واشار الى ان هذه الحملات مستمرة لتطبيق النظام داعيا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الامانة بعدم احداث مخالفات والعمل على الشراء من المحلات النظامية المرخصة لعدم مساعدة المخالفين في الاستمرار في مخالفاتهم.
ورحب المهندس الطيار بأي ملاحظة او بلاغ عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.

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