دراسة: عليكم بالرياضة.. تصغّر السن وتطيل العمر

في الحركة بركة، هذه المقولة قد تثبت صحتها علميا، خاصة بعد أن أكدت دراسة ألمانية أن الرياضة تساهم في إبقاء الأشخاص أصغر من عمرهم الفعلي. إن كنت تريد أن تصغر حتى 10 أعوام، عليك بممارسة الرياضة بحسب ما يقوله العلماء.

من يمارس الرياضة فإنه يصغر من ناحية المهارات الحركية عن العازف عنها بمقدار عشرة أعوام في المتوسط. هذا ما توصل إليه تقييم حديث لدراسة طويلة المدى بعنوان “المساهمة في الصحة”، والتي نشر نتائجها قسم الدراسات الرياضية بمعهد كارلسروه الألماني للتكنولوجيا الثلاثاء 17 أكتوبر.

وتهتم هذه الدراسة بفحص الحالة الصحية للنشطين رياضيا والعازفين عن ممارستها في المرحلة المتوسطة من العمر.

وقال البروفيسور كلاوس بوز، الذي أشرف على الدراسة مع العالم ألكسندر فول: “يتضح من بياناتنا أن النشط رياضيا في سن الخميس يتمتع بلياقة بدنية مكافئة لغير النشط رياضيا في سن الأربعين”.

وأضاف بوز أن البيانات أظهرت أيضا أن المشكلات الصحية التي تزيد في المعتاد مع تقدم العمر تندر بصورة ملحوظة لدى ممارسي الرياضة.

وتبين من خلال الدراسة أن من يمارس الرياضة أقل من ساعتين ونصف أسبوعيا، فإن خطر إصابته بالسكري على سبيل المثال يقل بمقدار أربع مرات.

ويخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات كل عامين منذ عام 1992 لتقييم قوتهم العامة وقدرتهم على الحركة والتحمل والمهارات الحركية الدقيقة، بالإضافة إلى اختبارات خاصة بقياس ضغط الدم ودهون الجسم وتقييم الحالة النفسية.