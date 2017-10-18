 إغلاق ١٦ مستودع و١٤محل تجاري مخالف للأنظمة بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إغلاق ١٦ مستودع و١٤محل تجاري مخالف للأنظمة بالدمام مجلس بلدي دومة الجندل يعقد جلسته التاسعة والعشرين ندوة تثقيفية للفحص المبكر عن سرطان الثدي في مجمع الأمل بالدمام نائب أمير عسير يترأس اجتماع الفريق التنسيقي التنموي للمنطقة ملتقى ” نرعاك ” الخامس يعزز أهمية الأمن الفكري لدى 3700 طالب وطالبة أمير الشمالية: التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية والمنافسة على التميز والعمل رسالتي لكل الطلاب مرشد إيران خامنئي: سنمزق الاتفاق النووي «150» مشروعاً مائياً وبيئياً وبرامج تشغيلية في منطقة عسير أمانة الباحة توضح: حريق مرمى النفايات سببه تفاعلات كيميائية عقارية غرفة القصيم تكشف عن قرب إطلاق مسار أكاديمي في دراسات العقار جراحة ناجحة بمستشفى بريدة المركزي لتركيب مفصل صناعي تنهي معاناة مريض “تعليم القصيم” يحقق الكأس ويتأهل لنهائيات بطولة التعليم

إغلاق ١٦ مستودع و١٤محل تجاري مخالف للأنظمة بالدمام

إغلاق ١٦ مستودع و١٤محل تجاري مخالف للأنظمة بالدمام
المناطق_مريم البراهيم

تواصل بلدية شرق الدمام حملتها الميدانية الشاملة لليوم الثالث على التوالي بعدة مناطق وذلك ضمن برنامج رقابي مكثف يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل مختلف الأنشطة الخاضعة للإشتراطات البلدية والتحقق من استيفاءها للضوابط اللازمة لممارسة النشاط

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي أن برنامج الحملة شمل نطاق جميع الشوارع التجارية والمناطق الصناعية وأسفرت عن اغلاق ٣٠ محل تجاري ومستودع مخالف لإشتراطات التشغيل

وكشف الغامدي أنه تم ضبط وإغلاق ١٦ مستودعا” مخالفا” للإشتراطات والأنظمة البلدية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق ملاكها حسب الانظمة والتعليمات، كما تم ضبط واغلاق ١٤ محل تجاري مخالف للإشتراطات البلدية واحالتها الى الادارة المختصة لتطبيق النظام حيالها في منطقة صناعية الخالدية

وبين الغامدي أن من أهم الملاحظات التي رصدت خلال الزيارات الميدانية هي عدم وجود رخصة مهنية وعدم تجديدها، وكذلك مباشرة العمل خارج حدود المحل واستغلال الطرق وعدم المحافظة على النظافة العامة.

وشدد الغامدي على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على نظامية المحلات واتباع الإجراءات الرسمية.

ودعا المهندس الغامدي  المواطنين والمقيمين  إلى رفع البلاغات مركز البلاغات ٩٤٠ الذي يعمل على مدار الساعة لإستقبال جميع الملاحظات ، والتي يتم التعامل معها بشكل فوري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>