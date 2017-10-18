بلدية الخبر تطلق حملة ميدانية شاملة تستهدف المنشآت التجارية وتغلق أكثر من 90 منشاة

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات حملة ميدانية شاملة عل المنشآت التجارية بالمدينة تشمل كافة الانشطة التجارية بالمجمعات التجارية والشوارع العامة وذلك للتأكد من نظامية عمل تلك المنشآت وتوفر الرخص المهنية اللازمة وعدم وجود مخالفات , حيث انطلقت الحملة بقيادة رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي ومدير ادارة الخدمات موسى بن خضير العنزي وعدد من المراقبين وذلك انطلاقا من مجمع فينيسيا بالخبر , حيث تم ضبط عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود رخص لبعض المنشآت او انتهاء الرخص لأخرى , ومخالفة النشاط , والعمل خارج نطاق المحل , بعد ذلك انتقلت الحملة الى شارع مكة بحي الثقبة , حيث أغلقت إدارة الخدمات أكثر من 20 محل لزينة السيارات , وتم خلالها إنذار عدد من المحلات , وتطبيق لائحة الغرامات البلدية تجاه المخالفين .

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة بشارع مكة لتشمل عدم وجود ترخيص للمحل أو عدم تجديدها, ومخالفة النشاط , والعمل خارج نطاق المحل , وترك المخلفات على الأرصفة , وعدم الالتزام بالاشتراطات , إضافة إلى عدم التزام بعض المحلات بوجود حاويات خاصة لوضع النفايات فيها , وتركيب لوحات عرضية للمحلات , وبلغ عدد المنشآت التي تم اغلاقها خلال اليوم الأول للحملة أكثر من 90 منشأة

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أهمية هذه الحملة لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة , مشيرا بأنه تم توزيع عمل المراقبين على جميع أحياء الخبر للتأكد من ملاءمة المواقع المرخصة وعدم ممارسة انشطة تجارية اضافية غير المرخصة لهم وسريان الترخيص مع فرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بغرض القضاء على الظواهر السلبية في الخبر

وشدد الزايدي على ضرورة استجابة أصحاب المنشآت التجارية للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها اضافة إلى تواصل عمل حملات التفتيش لجعل هذه المنشآت تكون على حرص دائم بالالتزام بالقوانين والانظمة مؤكدا استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهدف خلق وعي عام لأصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بممارسة الأنشطة المقدمة لأفراد المجتمع