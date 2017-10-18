 بلدية الخبر تطلق حملة ميدانية شاملة تستهدف المنشآت التجارية وتغلق أكثر من 90 منشاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخبر تطلق حملة ميدانية شاملة تستهدف المنشآت التجارية وتغلق أكثر من 90 منشاة ” فتاة الخليج ” تكرم ٨١ متفوقا من أبناءها الأيتام إغلاق ١٦ مستودع و١٤محل تجاري مخالف للأنظمة بالدمام مجلس بلدي دومة الجندل يعقد جلسته التاسعة والعشرين ندوة تثقيفية للفحص المبكر عن سرطان الثدي في مجمع الأمل بالدمام نائب أمير عسير يترأس اجتماع الفريق التنسيقي التنموي للمنطقة ملتقى ” نرعاك ” الخامس يعزز أهمية الأمن الفكري لدى 3700 طالب وطالبة أمير الشمالية: التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية والمنافسة على التميز والعمل رسالتي لكل الطلاب مرشد إيران خامنئي: سنمزق الاتفاق النووي «150» مشروعاً مائياً وبيئياً وبرامج تشغيلية في منطقة عسير أمانة الباحة توضح: حريق مرمى النفايات سببه تفاعلات كيميائية عقارية غرفة القصيم تكشف عن قرب إطلاق مسار أكاديمي في دراسات العقار

بلدية الخبر تطلق حملة ميدانية شاملة تستهدف المنشآت التجارية وتغلق أكثر من 90 منشاة

بلدية الخبر تطلق حملة ميدانية شاملة تستهدف المنشآت التجارية وتغلق أكثر من 90 منشاة
المناطق_مريم البراهيم

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات حملة ميدانية شاملة عل المنشآت التجارية بالمدينة تشمل كافة الانشطة التجارية بالمجمعات التجارية والشوارع العامة وذلك للتأكد من نظامية عمل تلك المنشآت وتوفر الرخص المهنية اللازمة وعدم وجود مخالفات , حيث انطلقت الحملة بقيادة رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي ومدير ادارة الخدمات موسى بن خضير العنزي وعدد من المراقبين وذلك انطلاقا من مجمع فينيسيا بالخبر , حيث تم ضبط عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود رخص لبعض المنشآت او انتهاء الرخص لأخرى , ومخالفة النشاط , والعمل خارج نطاق المحل , بعد ذلك انتقلت الحملة الى شارع مكة بحي الثقبة , حيث أغلقت إدارة الخدمات أكثر من  20 محل لزينة السيارات , وتم خلالها إنذار عدد من المحلات , وتطبيق لائحة الغرامات البلدية تجاه المخالفين .

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة بشارع مكة لتشمل عدم وجود ترخيص للمحل أو عدم تجديدها, ومخالفة النشاط , والعمل خارج نطاق المحل , وترك المخلفات على الأرصفة , وعدم الالتزام بالاشتراطات , إضافة إلى عدم التزام بعض المحلات بوجود حاويات خاصة لوضع النفايات فيها , وتركيب لوحات عرضية للمحلات , وبلغ عدد المنشآت التي تم اغلاقها خلال اليوم الأول للحملة أكثر من 90 منشأة

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أهمية هذه الحملة لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة , مشيرا بأنه تم توزيع عمل المراقبين على جميع أحياء الخبر للتأكد من ملاءمة المواقع المرخصة وعدم ممارسة انشطة تجارية اضافية غير المرخصة لهم وسريان الترخيص مع فرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بغرض القضاء على الظواهر السلبية في الخبر

وشدد الزايدي على ضرورة استجابة أصحاب المنشآت التجارية للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها اضافة إلى تواصل عمل حملات التفتيش لجعل هذه المنشآت تكون على حرص دائم بالالتزام بالقوانين والانظمة مؤكدا استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهدف خلق وعي عام لأصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بممارسة الأنشطة المقدمة لأفراد المجتمع 

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