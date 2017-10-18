” فتاة الخليج ” تكرم ٨١ متفوقا من أبناءها الأيتام

قامت لجنة كافل اليتيم في جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر مساء أمس بتكريم المتفوقين دراسياً من أبناءها أيتام الأسر الذي ترعاهم الجمعية للسنة الرابعة على التوالي والذي يبلغ عددهم ٨١ يتيم ويتيمة ، في مقر الجمعية، وتضمن النشاط تكريم الداعمين والمتبرعين والمعلمات المتطوعات بالتدريس وتكريم الطلاب من المرحلة الابتدائية والطالبات من جميع المراحل الدراسية إلى الجامعية بهدايا قيمة.

و ألقت رئيسة الجمعية الأستاذه بدرية عودة الدليجان كلمتها وشكرت فيها لجنة كافل اليتيم على جهودها كماشكرت الجهات المتبرعة وكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط، وأوضحت أن الجمعية حريصة كل الحرص على دعم أبناءها المستفيدين وتسعى من خلال لجانها بأن تصلهم خدمة مميزة تساهم في رفع المستوى التعليمي ليصلوا لأعلى المراتب إن شاء الله.

كما ألقت رئيس لجنة كافل اليتيم الأستاذة أنيسه يوسف المعيبد كلمتها وقالت فيها: بدأت جمعية فتاة الخليج النسائية برنامج دروس التقوية والذي تشرف علية وترعاه لجنة كافل اليتيم بالجمعية لبنات الأسر الذي فقدت العائل في سن مبكرة والذي تدعمة الجمعية بهدف مساعدة الأم المثقلة بشؤون المنزل وتربية الأبناء ومن هذا المنطلق جاء دور الجمعية للمساهمة في مساعدة الطالبة

للحصول على المستوى التعليمي المطلوب بهدف تمكينهم من رفع المستوى التحصيلي لهم وإثراء جوانب التقدم العلمي للمتفوقات وإعدادهم ليكونوا قادرين على خدمة أسرهم والمجتمع .

وقالت المنسقة الإعلامية الأستاذة هدى عبدالعزيز الصياحي إن من دواعي فخرنا ان نخدم هذه الفئة الغالية على قلوبنا ونرعاهم في تقويم ضعفهم الدراسي وتعزيز مهاراتهم وتثبيت خطواتهم لمستقبل ينتظرهم ليخدموا أسرهم ومجتمعهم .

من جانبها تحدثت مسؤولة النشاط الأستاذة هيفاء النافع وقالت ان هذا التكريم لأبنائي الأيتام الذي أعتبرهم جزء من حياتي وشكرت الأمهات لأنهم يقومون بعمل الأب والأم في آن واحد راجية الله لأبناءنا أن يصلوا لأعلى المستويات .