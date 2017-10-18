 استعراض مهام لجان الندب بتعليم عسير وعقد اللقاء الأول لقادة المدارس الليلية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استعراض مهام لجان الندب بتعليم عسير وعقد اللقاء الأول لقادة المدارس الليلية بتعليم عسير

استعراض مهام لجان الندب بتعليم عسير وعقد اللقاء الأول لقادة المدارس الليلية بتعليم عسير
المناطق_عسير

رأس مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم عسير عبدالرحمن عوضة اجتماع لجان الندب بالإدارة وبحث خلال الاجتماع الضوابط المنظمة لعملية الندب ومعالجة الاحتياج وعرض آلية سد العجز ومهامها ومعرفة وضع المدارس بالتنسيق مع رئيسات الشؤون المدرسية في مكاتب التعليم بالمنطقة.

من جهة أخرى شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ، أمس اللقاء الأول لقادة مراكز محو الأمية ، وقادة المدارس المتوسطة والثانوية الليلية، وتضمن اللقاء كلمة لمدير إدارة  تعليم الكبار الأستاذ عبدالله آل صميع ، تناول من خلالها خطة إدارته للعام الجديد  ، وآلية التنظيم الفصلي ، وآلية الترشح للعمل بالمدارس الليلية ، فيما استعرض المشرف التربوي الدكتور حسين النبيهي،  آليات المشاركة في الأيام والأسابيع العالمية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، وفي الختام دار نقاش مفتوح بين الحاضرين حول عدد من المواضيع التعليمية والتربوية .

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