 توزيع مخصصات النقل بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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توزيع مخصصات النقل بتعليم عسير

توزيع مخصصات النقل بتعليم عسير
المناطق_عسير

ناقش مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، توزيع مخصصات النقل التعليمي على مدارس المنطقة ، بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة وممثل شركة تطوير .

وأكد عوضة ، على  ضرورة متابعة وسائل النقل ، ومدى صلاحيتها للعمل، وتوفر وسائل السلامة بها ، وحث  الشركات العاملة على اختيار السائقين المؤهلين للقيادة ، وعقد دورات تدريبية لهم ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وإشراف مباشر من إدارة التعليم .

من جانبه أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ علي صهفان ، أن اللقاء بحث مخصصات النقل التعليمي ، والعمل على برنامج نور في توزيع المخصصات حسب توجيه الوزارة ، والعوائق التي تواجه العاملين على البرنامج ، ووضع الحلول ، وتكليف مشرف ومشرفة من منسوبي المدارس لمتابعة ذلك .

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