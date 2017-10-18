توزيع مخصصات النقل بتعليم عسير

ناقش مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، توزيع مخصصات النقل التعليمي على مدارس المنطقة ، بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة وممثل شركة تطوير .

وأكد عوضة ، على ضرورة متابعة وسائل النقل ، ومدى صلاحيتها للعمل، وتوفر وسائل السلامة بها ، وحث الشركات العاملة على اختيار السائقين المؤهلين للقيادة ، وعقد دورات تدريبية لهم ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وإشراف مباشر من إدارة التعليم .

من جانبه أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ علي صهفان ، أن اللقاء بحث مخصصات النقل التعليمي ، والعمل على برنامج نور في توزيع المخصصات حسب توجيه الوزارة ، والعوائق التي تواجه العاملين على البرنامج ، ووضع الحلول ، وتكليف مشرف ومشرفة من منسوبي المدارس لمتابعة ذلك .