 صيدلة جامعة الملك خالد تقيم برنامجا توعويا بسجن أبها النسائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صيدلة جامعة الملك خالد تقيم برنامجا توعويا بسجن أبها النسائي

صيدلة جامعة الملك خالد تقيم برنامجا توعويا بسجن أبها النسائي
المناطق_عسير

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد برنامجا توعويا تثقيفيا بالأدوية واستخداماتها، تحت شعار “دواؤك نهتم به”، في المديرية العامة للسجون بأبها  في منطقة عسير .

 وشمل البرنامج عرضا مرئيا تكون من 4 محاضرات، ابتدرتها الدكتورة زهرة عسيري بمحاضرة بعنوان “أنت والدواء”، تحدثت فيها عن الأدوية وأقسامها وآثارها الجانبية، وقدمت بعض الإرشادات الواجبة اتباعها، تلتها محاضرة بعنوان “تداخلات الأدوية مع الأغدية”، قدمتها الدكتورة عزيزة الشهراني، بينت فيها أشهر التداخلات التي قد تحصل، وما يجب فعله لتجنب مثل هذه التداخلات التي قد تؤثر على فعالية الدواء ، بعد ذلك تم استقبال أسئلة الحضور والإجابة عن استفساراتهم، من ثم قدمت الدكتورة إيثار عبدالله محاضرة تحدثت فيها عن فوائد بعض الأعشاب وطرق تحضيرها، وأضرار الخلطات العشبية ذات الادعاءات المغلوطة.

واختتم العرض بمحاضرة عن الأمراض المزمنة، ومعرفة بعض الجوانب المهمة في استخدام أدوية هذه الأمراض، ونبذة بسيطة عن المضادات الحيوية، من تقديم الدكتورة أمجاد عسيري، بعد ذلك تم توزيع منشورات توعوية تثقيفية متنوعه في مواضيع عدة.  

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